Rafa Nadal es classifica per a quarts de final de l'US Open

Actualitzada 05/09/2017 a les 07:17

Redacció Nova York

Rafa Nadal va classificar-se per als quarts de final de l’US Open després de derrotar en tres sets l’ucraïnès Alexandr Dolgopolov per 6 a 2, 6 a 4 i 6 a 1. El seu rival a la següent ronda serà el rus Andrey Rublev, que es va desfer de David Goffin en tres mànegues, per 7 a 5, 7 a 6 i 6 a 3.

Al quadre femení, una de les sensacions del torneig, Maria Xaràpova, que tornava a un Grand Slam després de la seva sanció per dopatge, va perdre a vuitens de final contra Anastasija Sevastova per 7 a 5, 4 a 6 i 2 a 6. També van caure la tercera cap de sèrie, Garbiñe Muguruza, i Carla Suárez, que va perdre contra la favorita a endur-se el torneig, Venus Williams.