Òscar Casal finalitza sisè a The Rut 28k i Aritz Egea s'endú la victòria

Actualitzada 04/09/2017 a les 07:25

Òscar Casal va acabar en sisena posició a The Rut 28k, prova corresponent a la Copa del Món de curses de muntanya en la categoria sky, que va celebrar-se ahir a Montana, als Estats Units. La carrera va disputar-se sota condicions de força calor i el recorregut era de 28 quilòmetres amb un desnivell de 2.375 metres.

L’andorrà va estar en tot moment amb el grup capdavanter i va arribar a estar situat en cinquena posició, però finalment va perdre aquest lloc i va ser sisè, amb un temps de 3 h 24’50”. La victòria va ser per al corredor basc Aritz Egea, amb una marca de 3 h 15’49”. Amb aquesta posició, Casal va sumar 65 punts a la classificació general i després de la cursa va mostrar-se “molt satisfet per la cursa feta i pel resultat”, i hi va afegir que ha de “millorar les baixades, que eren molt tècniques, i no m’he acabat de trobar gaire còmode”.