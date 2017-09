Eslovènia es manté invicta després de superar Grècia

Finlàndia necessita dues pròrrogues per desfer-se de Polònia

Eslovènia continua com una de les seleccions invictes a l’Eurobasket, juntament amb Espanya, Rússia i Croàcia, i ahir es va desfer amb suspens de Grècia per 78 a 72. El gran protagonista del partit va ser el jugador del Reial Madrid Luka Doncic, que va finalitzar el duel amb 22 punts, 5 rebots i 3 assistències, mentre que el jugador del MoraBanc Andorra Jaka Blazic no va anotar cap punt ni capturar cap rebot en els 9 minuts que va tenir sobre el parquet.

En un dels altres partits del grup A, Finlàndia va fer valer el factor pista i va