Portugal es desfà de les Illes Fèroe amb un hat-trick de Cristiano

Actualitzada 01/09/2017 a les 07:28

Redacció Porto

Portugal no va deixar marge per a la sorpresa i va superar les Illes Fèroe per 5 a 1, gràcies a un hat- trick de Cristiano Ronaldo, i els gols de Carvalho i Oliveira. Els lusitans segueixen segons de grup, a tres punts de Suïssa. A l’altre duel del grup d’Andorra, Hongria es va imposar a Letònia per 3 a 1 i es consolida com a tercera classificada del grup B per darrere de portuguesos i helvètics.

De la resta de la jornada destaca el matx del grup A entre França i Holanda a París, que van acabar guanyant els locals per 4 a 0. Griezmann, Lemar per partida doble i Mbappé van ser els autors dels gols. En aquest mateix grup, Bulgària va derrotar Suècia en la sorpresa de la nit per 3 a 2, i Luxemburg es va imposar per la mínima 1 a 0 a Bielorússia.

La golejada de la nit es va viure a Lieja, on Bèlgica no va tenir compassió i va guanyar Gibraltar per un contundent 9 a 0. Meunier i Lukaku, amb tres gols cadascú, van ser els màxims protagonistes, i Mertens, Witsel i Hazard també van anotar. La nit es va completar amb l’empat sense dianes entre Grècia i Estònia, i el triomf mínim de Xipre sobre Bòsnia per 3 a 2.