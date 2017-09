El Paris Saint Germain fitxa Kylian Mbappé

Actualitzada 01/09/2017 a les 07:03

Redacció París

Un dels serials futbolístics de l’estiu ja està resolt i Kylian Mbappé jugarà aquesta temporada al Paris Saint Germain. El jove jugador arribarà al club de París com a cedit per una temporada, per no trencar la norma del Fair Play Financer de la FIFA, i l’entitat de la capital es guarda una opció de compra per a l’estiu que ve que rondarà els 180 milions d’euros i que vincularia el jugador amb el PSG fins l’any 2022.

Mbappé va estar a prop de fitxar pel Reial Madrid i jugar a les ordres de Zinedine Zidane i els últims dies també se l’ha relacionat amb l’FC Barcelona, però cap d’aquestes operacions es va acabar concretant i ara compartirà vestidor amb el brasiler Neymar Júnior.