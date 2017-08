Actualitzada 31/08/2017 a les 07:01

Redacció Nova York

Rafa Nadal i Roger Federer van classificar-se per la segona ronda de l’últim Grand Slam de la temporada, l’Open dels EUA. El tennista mallorquí va superar per la via ràpida a Dusan Lajovic per un marcador de 7 a 6, 6 a 2 i 6 a 2,i el seu proper rival serà el japonès Taro Daniel. Per la seva banda, Roger Federer va patir més del compte per desfer-se de Frances Tiafoe, i va haver d’esperar fins al cinquè set.