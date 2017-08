El britànic s’endú l’etapa i augmenta la diferència respecte els perseguidors

Froome demostra que vol la Vuelta Chris Froome celebra el triomf a la Cumbre del Sol.

Actualitzada 28/08/2017 a les 07:11

Redacció Cumbre del Sol

Si una cosa ha quedat clara en el primer terç de la Vuelta a Espanya que va acabar ahir és que Chris Froome vol trencar el malefici que té amb la cursa del país veí, i enguany vol el triomf final sí o sí. En aquesta primera setmana de competició, ell i Alberto Contador han estat els únics que han atacat en cerca de la victòria, i ahir no va ser menys.

El britànic va atacar a les rampes finals de l’alt de Puig Llorença (port de primera categoria amb pendents de fins al 21%) i cap de la resta de favorits el va poder agafar. Ho va intentar el resident Esteban Chaves, però el ritme que va imposar el ciclista de l’Sky va ser inassolible pels seus competidors, i va entrar tot sol a la línia d’arribada, amb quatre segons de marge sobre Chaves i cinc respecte del canadenc Michael Woods.

Més enllà de la lluita per la general, els primers que van intentar trencar la cursa al port final van ser Enric Mas, Richard Carapaz i Romain Bardet, però el ritme que portava el company d’equip de Froome, Mikel Nieve, els va acabar neutralitzant. Va ser llavors quan el britànic, poc després de creuar la pancarta de l’últim quilòmetre, va fer l’arrencada definitiva que li va valer la victòria a la novena etapa de la Vuelta a Espanya.

La cursa espanyola viu avui la primera jornada de descans abans d’una setmana dura que tindrà fins a quatre etapes de muntanya. Abans, però, demà hi haurà una jornada plana entre Caravaca i Alhama de Múrcia.