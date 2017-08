Seguir en la mateixa línia

Marc Casal disputa una nova prova de la Copa del Món i espera mantenir la quarta posició de la classificació general

Marc Casal afronta avui a partir de les 7.30 hores del matí una nova prova de l’Skyrunners World Series en la modalitat d’Sky Classic, on a hores d’ara ocupa la quarta posició a la classificació general després de set curses celebrades. L’escenari en aquesta ocasió és Suïssa, on se celebra la Matterhorn Ultraks 46K, una prova que consta de 48,1 quilòmetres amb sortida i arribada de la localitat de Zermatt i que té un desnivell total de 7.200 metres (3.600 de pujada i 3.600 de baixada). Precisament aquest tipus de recorregut no s’adapta del tot bé a les seves característiques,