Actualitzada 26/08/2017 a les 07:04

Matej Mohoric del Team Emirates va guanyar ahir la setena etapa de la Vuelta a Espanya entre Llíria i Cuenca. L’eslovè va ser un dels 14 integrants de l’escapada del dia i va distanciar-se de la resta durant el descens de l’Alt del Castell, a 12 quilòmetres de l’arribada.

A la general, no hi ha canvis destacats i Chris Froome segueix vestint el mallot vermell de líder per davant del resident Esteban Chaves i de l’irlandès Nicolas Roche.