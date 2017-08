La Champions ja té grups

La fase de grups comptarà amb el retorn d'un històric com el Liverpool i l'arribada dels nouvinguts Red Bul Leipzig i Qarabag d'Azerbadjan.

Actualitzada 24/08/2017 a les 19:50

Aquesta tarda s'ha sortejat la fase de grups de la Champions League 2017-18, sense massa sorpreses ni cap grup especialment complicat.



El Barça ha quedat enquadrat al grup D amb la Juventus, el seu botxí de la temporada passada, l'olympiacos i l'Sporting de Portugal. Per la seva banda, el Reial Madrid es trobarà amb el Borussia de Dortmund, el Tottenham anglès i l'APOEL de nicòsia. L'Atlético de Madrid es trobarà amb dues pedres de toc importants, com el Chelsea i la Roma, a més del debutant Qarabag i l Sevilla haurà de viatjar a Rússia per visitar l'Spartak de Moscou, a Anfield Road per enfrontar-se al Liverpool i al feble Maribor d'Eslovènia.



Aquests són els quadres complets de la fase de grups:



GRUP A

Benfica (POR)

Manchester United (ENG)

Basel (SUI)

CSKA Moskva (RUS)



GRUP B

Bayern München (GER)

Paris St. Germain (FRA)

Anderlecht (BEL)

Celtic (SCO)



GRUP C

Chelsea (ENG)

Atlético de Madrid (ESP)

Roma (ITA)

Qarabağ (AZE)



GRUP D

Juventus (ITA)

Barcelona (ESP)

Olympiacos (GRE)

Sporting CP (POR)



GRUP E

Spartak Moskva (RUS)

Sevilla (ESP)

Liverpool (ENG)

Maribor (SVN)



GRUP F

Shakhtar Donetsk (UKR)

Manchester City (ENG)

Napoli (ITA)

Feyenoord (NED)



GRUP G

Monaco (FRA)

Porto (POR)

Beşiktaş (TUR)

Red Bull Leipzig (GER)



GRUP H

Real Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Tottenham Hotspurs (ENG)

APOEL (CYP)