“Una gorra, si us plau”

La Vuelta a Espanya va acomiadar-se ahir del Principat a Escaldes-Engordany, on va començar la quarta etapa. Milers de persones es van reunir al control de firmes, el punt de trobada on hi havia les carpes publicitàries i l’arc d’inici d’etapa sota un sol de justícia.