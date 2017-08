L'Estudiantes percep uns 100.000 euros per Fernández

La nova cara del MoraBanc deixa força diners a les arques madrilenyes

El Movistar Estudiantes de la lliga Endesa va igualar el dret de tempteig que va fer efectiu en el seu moment el Bàsquet Club MoraBanc Andorra pel base madrileny de 24 anys Jaime Fernández, perquè no volia deixar-lo marxar lliure per d’aquesta manera obtenir bons diners pel jugador. Fernández es va poder desvincular de l’entitat madrilenya per signar divendres passat un contracte de tres anys amb el MoraBanc, i l’Estu va percebre una quantitat aproximada de 100.000 euros per renunciar al tempteig i en rebrà una altra en el cas que durant la seva etapa als Pirineus sigui traspassat a