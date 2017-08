No es podrà circular per Prat de la Creu i l’avinguda Tarragona des del matí

La Vuelta provocarà talls al trànsit importants dilluns 21 Moment de la Vuelta del 2015 quan va passar pel país. Xavier Pujol

Actualitzada 18/08/2017 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

La tercera etapa de la Vuelta a Espanya finalitza el proper dia 21 a Andorra la Vella i la següent jornada, la del 22, sortirà des d’Escaldes-Engordany i finalitzarà a Tarragona. El pas d’aquest esdeveniment ciclista provocarà restriccions importants al trànsit. Així, el carrer del Prat de la Creu quedarà tallat entre l’ambaixada espanyola i la zona final (davant de La Poste) des de les 08.00 fins a les 21.00 hores de dilluns. El comú de la capital va informar ahir que els vehicles que vinguin de la part alta de l’avinguda Meritxell passaran, de manera excepcional, per la plaça de la Rotonda i seran desviats pel carrer Consell d’Europa.

L’avinguda Tarragona també es veurà afectada i des de la Batllia fins a la meta es col·locaran tanques al llarg del darrer quilòmetre de la fase 3 de la Vuelta, és a dir, la rotonda de Prada Casadet, el car­rer Dr. Vilanova i Prat de la Creu per l’últim esprint. La recomanació és no desplaçar-se amb automòbils per així evitar col·lapses, tot i que els talls totals de trànsit pel recorregut es realitzaran a partir de les 15.00 fins a les 19.00 hores. Dimarts, les limitacions seran anecdòtiques: el tram del car­rer de la Unió, la carretera de l’Obac i les avingudes Tarragona i Salou fins a la rotonda de la Margineda, no es podrà transitar entre les 12.00 i 13.00 hores. Els aparcaments descoberts: Parc Central, Parc Central 2 i Casadet no estaran operatius des de les 21.00 hores de diumenge fins a les 23.00 de dilluns.