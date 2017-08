El VPC Andorra es reforça amb un georgià de luxe

Ramaz Jinashvili, de 26 anys, se situarà a la línia de tres quarts

El VPC Andorra de rugbi va fer ahir oficial a l’Estadi Nacional la presentació d’un nou fitxatge de cara a afrontar la propera temporada, que començarà el 24 de setembre a domicili. El georgià Ramaz Jinashvili surt per primer cop del seu país per reforçar la línia de tres quarts del camp i aportarà potencial i experiència, malgrat els seus 26 anys, després d’haver militat als conjunts de l’Armia i el Kochebi –club del qual prové– tots dos campions en alguna ocasió de la primera divisió georgiana. “Ha arribat al VPC un altre jugador de Geòrgia. No ha debutat encara