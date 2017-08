El 46è Ral·li d'Andorra d'Històrics penja el cartell de complet

Actualitzada 18/08/2017 a les 07:15

El 46è Ral·li d’Andorra d’Històrics ja ha penjat el cartell d’inscripcions completes i el cap de setmana dels dies 16 i 17 del proper mes 100 vehicles clàssics participaran en la prova de 337 quilòmetres, en la qual l’epicentre estarà a Andor­ra la Vella. L’Automòbil Club d’Andorra va publicar ahir la relació de participants i la majoria de pilots són de nacionalitat francesa, seguits d’andorrans i espanyols. El club va cobrir amb escreix les 90 places que hi havia en un principi i va decidir afegir-ne tan sols deu més degut a l’alta demanda, perquè no volen fallar amb els estàndards de qualitat. Cal destacar que la llista definitiva no es farà oficial fins al 14 de setembre, i aquest mateix dia es donarà a conèixer l’itinerari i durà a terme la presentació oficial. S’esperen automòbils de cases importants com ara Porsche, BMW, Mini, Simca, Talbot, Datsun, entre d’altres.