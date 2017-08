Seguir en la bona línia i agafar ritme

La selecció viatja avui a Anglaterra, on jugarà demà (19.00 h) contra Qatar

La selecció de futbol marxa avui cap a Anglaterra, on demà a partir de les 19.00 hores disputarà un duel amistós contra Qatar a la seu de la federació anglesa a Saint George’s Park. Després d’un 2017 immaculat pel combinat nacional, on porta tres partits sense perdre ni encaixar cap gol, el tècnic, Koldo Álvarez, va assenyalar que l’objectiu per a aquest duel és “seguir preparant els partits oficials contra Suïssa i les Illes Fèroe i donar-li continuïtat a la feina que portem fent tot l’any”.

Andorra es prepara des del 25 de juliol, i aquest serà el primer partit de