El Barça fitxa Paulinho per 40 milions d'euros i Coutinho serà el proper

Actualitzada 15/08/2017 a les 07:08

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va anunciar ahir el fitxatge del brasiler Paulinho Bezerra per a les pròximes quatre temporades i amb una clàusula de rescissió de 120 milions d’euros. Aquesta serà la tercera in-corporació per als d’Ernesto Val­verde després de les arribades de Gerard Deulofeu i Nélson Semedo, i el club català pagarà 40 milions d’euros al Guangzhou Evergrande xinès. El migcampista, de 29 anys, es va incorporar a l’equip asiàtic l’any 2015 després d’un pas decebedor pel Tottenham de la Premier League anglesa, on va fer 10 gols en 67 partits.

Paulinho passarà la revisió mèdica amb el Barça dijous, i el mateix dia signarà el seu nou contracte i serà presentat sobre la gespa del Camp Nou. El següent fitxatge que podria arribar a l’FC Barcelona és el futbolista del Liverpool, també brasiler, Coutinho. El seu entrenador, Jürgen Klopp, no el va incloure a la llista de convocats per l’eliminatòria prèvia de la Champions League que els reds jugaran aquesta nit contra el Hoffenheim alemany. El centrecampista ja no va participar en el debut del seu equip a la Premier League davant del Watford per unes molèsties a l’esquena.

Tot i que la setmana passada tant el Liverpool com el seu entrenador van comunicar que no escoltarien més ofertes i que el jugador no sortiria, Klopp va reconèixer en les últimes hores que “els meus superiors decideixen si venem o no algun jugador, i jo ho he d’acceptar”.