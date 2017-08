El MoraBanc debutarà a la lliga a la pista del Madrid

El primer partit a casa serà davant el Fuenlabrada el 4 o 5 d'octubre

Actualitzada 14/08/2017 a les 12:00

Després dels canvis de calendari fets per l'ACB després de la inclusió del Real Betis de Sevilla a la lliga, el Morabanc ha canviat el Tenerife pel Reial Madrid a la primera jornada de la competició. Els de Joan Peñarroya, doncs, començaran la lliga contra un dels rivals a batre.



El primer partit de lliga a casa tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre, quan el Montakit fuenlabrada visiti el Principat. Un altre dels dies marcats en vermell al calendari serà el 21 de gener, quan es disputarà la dissetena jornada amb horari unificat. Serà la data decisiva per definir els vuit equips que entren a la copa del Rei i el MoraBanc se les haurà de veure amb el Barça Lassa, un altre dels favorits per ser cap de sèrie.



El MoraBanc visitarà l'Unicaja a la penúltima jornada de lliga i tancarà la temporada regular a casa davant l'actual campió de l'ACB, el València Basket.