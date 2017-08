El Barça Lassa de futbol sala tanca la preparació a Encamp

L’FC Barcelona Lassa de futbol sala tanca avui la seva pretemporada al Principat. Els homes d’Andreu Plaza han treballat a Encamp des del 8 d’agost, en què han donat especial importància a l’aspecte físic per preparar la propera temporada. A més dels entrenaments al Centre esportiu i sociocultural d’Encamp, els blaugrana també han aprofitat l’entorn del país per fer cursa pel camí de les Pardines o banys de recuperació al riu Valira. També han tingut temps per a activitats de caire més lúdic, com ara una sessió d’entrenament amb els joves de la parròquia, un torneig de pàdel o un