Vicky Jiménez Kasintseva cau a la final de la Sánchez Casal Kids Cup contra Michaela Laki

Vicky Jiménez Kasintseva no va poder superar ahir la grega Michaela Laki a la final de la Sánchez Casal Kids Cup, competició que forma part del circuit Tennis Europe, on va perdre per un marcador de 6 a 0 i 6 a 0. La hel·lena era la màxima favorita per endur-se el torneig, ja que és la número 1 de la seva edat al seu país i una de les millors tennistes europees. Tot i la derrota, l’entrenador i pare de Vicky Jiménez Kasintseva, Joan Jiménez, va declarar que “fem una bona valoració d’aquest subcampionat i ara hem de seguir