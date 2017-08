La nova X Runners arriba gairebé als 400 inscrits

Demà es disputa la prova, que consisteix a pujar fins a Arinsal pel riu

És una cursa de nova creació i tot just encara la seva primera edició, però la idea ha estat ben rebuda. L’organització de l’X Runners, una prova que consisteix a pujar pel riu amb obstacles i elements que ajudaran a seguir endavant, està ultimant els detalls per acollir la cita a la Massana i Arinsal. Les inscripcions estaran obertes fins al mateix matí de la cursa, però ja compta amb un alt nombre de persones apuntades. Gairebé 400 i unes 30 reserves fetes. El límit és de 500, entre les dues categories, però l’organització no creu que s’hi arribi en