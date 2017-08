El Prat de la Creu decidirà

L’arc d’arribada de l’etapa amb final a la capital estarà situat davant de la Poste

L’arribada de la Vuelta a Espanya a Andorra per segon cop en dos anys es va apropant cada vegada més i els preparatius estan llestos per rebre la tercera gran volta de la temporada. La ronda espanyola s’encetarà el 19 d’agost a Nimes (França) amb una contrarellotge per equips i només dos dies després, dilluns 21, arribarà al Principat per a una tercera etapa que partirà des de Prada de Conflent. Des que es va anunciar que la Vuelta tornaria a Andorra es va saber que el final no seria en alt. L’organització no vol que la classificació general es