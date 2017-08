El Reial Madrid guanya el primer títol del curs amb polèmica inclosa

Casemiro avança el conjunt blanc en fora de joc i l’United no retalla a temps

Actualitzada 09/08/2017 a les 07:10

Redacció Skopje

El Reial Madrid va començar ahir la temporada pel bon camí. En el primer enfrontament oficial a la Supercopa d’Europa, davant el Manchester United, el conjunt blanc va assolir el primer títol, va confirmar el seu domini dels últims anys en competicions continentals, reeditant la Supercopa, i a més va encetar l’objectiu del somiat el sextet amb bon peu.

No obstant això, el resultat no va estar exempt de polèmica. Cor­ria el minut 24 quan Casemiro va avançar els blancs en rematar de primeres una centrada de Carvajal. El jugador brasiler estava en fora de joc i el gol no hauria d’haver pujat al marcador, però l’assistent no el va assenyalar. El gol va fer que el Madrid agafés amb més claredat el domini del partit davant un United que fins al moment havia incomodat.

El resultat va anar amb l’1 a 0 al descans i poc després de tornar dels vestidors, Isco va ampliar diferències al minut 52. Després d’una gran paret amb Bale, el malagueny es va quedar sol davant De Gea i el va batre a plaer. Lukaku va retallar només 10 minuts després aprofitant un rebuig de Keylor Navas a l’àrea petita, però l’United no va fer suficient per marcar l’empat. Els de Zidane van patir arran del 2 a 1, fins i tot amb l’entrada de Cristiano Ronaldo, que va ser suplent i va jugar poc més de 10 minuts. No obstant això, van gestionar bé la pressió i es van assegurar el títol.