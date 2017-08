Aspiracions trencades

Amb la lesió al genoll que l’ha deixat dos mesos aturat, Ferran Teixidó veu difícil tornar en condicions aquest any i lluitar a la general

Quan tot anava millor, amb dues victòries consecutives a la Copa del Món a les verticals de Madeira i Fuente Dé i el lideratge a la classificació general, Ferran Teixidó va recaure d’unes molèsties que havia patit anys enrere al genoll. És una lesió complicada i va reaparèixer mentre treballava a final de juny. Això va fer que s’hagués d’aturar completament i oblidar-se de les competicions durant cert temps. El que va tenir clar en un principi és que no podria tornar per al juliol, per al qual tenia programades algunes cites interessants per a ell, com la de Val-d’Isère,