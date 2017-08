“Com a casa”

Per novena pretemporada seguida, l’FC Barcelona Lassa d’handbol ha completat una estada a Encamp que considera com un “talismà”. La voluntat és seguir venint més anys.

És la nostra segona casa, per no dir la primera perquè el segon entrenament de cada pretemporada l’hem fet aquí”, començava argumentant el tècnic de l’FC Barcelona Lassa d’handbol, Xavi Pascual, sobre la seva novena estada seguida a Encamp. Després de cinc dies, avui tornen a Barcelona per seguir la preparació de cara a la Super Globe de final de mes a Qatar i donaran el relleu a la secció de futbol sala, que arriba demà. Un any més, l’entrenador blaugrana va lloar les instal·lacions del Principat. “Podem parlar de totes les meravelles i com ens trobem, i any rere