Bartomeu critica les maneres de Neymar per marxar

El president de l’FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va aparèixer per primera vegada ahir després de l’embogida marxa de Neymar Jr. al PSG. Ho va fer durant el 38è Congrés mundial de penyes blaugranes, en què el màxim mandatari va criticar el crac brasiler i també va fer referència a les incorporacions que arribaran per cobrir la important baixa, a més de les necessitats en posicions claus.

“Ens hauria agradat bastant més claredat per part seva. Volem jugadors compromesos i que sentin que ser al Barça és ser en el millor club del món”, va manifestar durant el seu discurs Bartomeu. En aquest sentit, el president va posar “el compromís de Leo Messi” com a exemple per a tots els jugadors que ja estan al Barça o volen fitxar per l’equip. Un compromís que al seu parer no va tenir el nou 10 del PSG. “No compartim la decisió d’abandonar el club, però ho respectem. Hem fet tot el possible per mantenir-lo, però ara Neymar és història”, indicava.

Sobre el multimilionari ingrés arran de la clàusula de 222 milions d’euros, Bartomeu va comentar que s’invertirà “amb sentit comú, rigor, serenitat i actuant amb responsabilitat”, i va afegir que els diners serviran “per millorar l’equip i també el patrimoni del club”.

A més, amb la marxa de Neymar, el Barça s’ha estalviat els 26 milions que havia de pagar al jugador com a prima de renovació i que, finalment i de forma unilateral, va decidir no abonar-li. “Tot té un límit i cap jugador pot estar per sobre del Barça, cap”, va manifestar Bartomeu, que va recordar que el club “té 118 anys d’història i 140.000 socis, que són els seus propietaris”.