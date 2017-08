El brasiler Neymar ja llueix amb la samarreta del PSG

Actualitzada 05/08/2017 a les 06:54

Redacció París

Neymar Júnior ja és oficialment del París Saint Germain. El serial de l’estiu arriba a la seva fi quant a temes esportius, però ara s’obren nous conflictes amb la reclamació d’unes i altres entitats. En qualsevol cas, l’extrem brasiler deixa el Futbol Club Barcelona després de quatre temporades i aterra a la lliga francesa com el reclam més espectacular de les darreres dècades. El futbolista va signar ahir, va conèixer l’estadi del Parc dels Prínceps i també va poder notar el caliu de l’afició gal·la. “Només fa un parell de dies que vaig prendre la decisió. Ha estat una de les més difícils que he pres a la meva vida”, va declarar l’esportista, que hi va afegir que “arribo per buscar nous reptes. El meu cor m’ha demanat de venir i ho faig amb tota la felicitat del món”. D’altra banda, el conjunt d’Unai Emery debuta a la Ligue 1 avui a les 17.15 hores davant l’Amiens i Neymar està preparat per jugar. El Mònaco va vèncer el Tolosa per 3 a 2 en un duel en què la promesa Kylian Mbappé es va retirar del camp en sentir molèsties.