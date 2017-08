El comitè organitzador i la FIS insisteixen en la necessitat de la plataforma per fer la Copa del Món

El director de la cursa de la Copa del Món d’esquí alpí 2019 que se celebrarà a la pista de l’Avet, Jordi Pujol, ha remarcat que la construcció de la plataforma és “imprescindible” perquè es pugui acollir aquesta prova

Actualitzada 04/08/2017 a les 14:02

La plataforma és “imprescindible” perquè la pista de l’Avet pugui acollir les proves de la Copa del Món d’esquí alpí el 2019. Així ho ha reiterat aquest divendres el director de la cursa, Jordi Pujol, i un dels homologadors de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), Jordi Carbonell, ho ha confirmat durant l’homologació que s’està duent a terme de la pista, un tràmit que cal realitzar cada deu anys en el cas d’instal·lacions tècniques com aquesta.



Pujol ha remarcat que aquestes obres han de suposar una major seguretat no només per als esquiadors “sinó també per als espectadors”, ja que amb les instal·lacions actuals hi ha un seguit de recomanacions “que no es complirien”, com per exemple qüestions relacionades amb les evacuacions. De fet, ha posat en relleu que després de les proves que es van fer el 2012, en les quals es va constatar que “l’espai era molt justet”, des de la FIS ja es va constatar que “calia fer” alguna cosa per millorar-lo ja que, en cas contrari, “no es podria fer” la Copa del Món.



Carbonell, de la seva banda, ha destacat que la construcció de la plataforma suposarà un “salt qualitatiu important”, ja que hi haurà més espai per a l’arribada i això farà que sigui “molt més fàcil i còmode per a tothom”, ja que d’una banda serà més segur per als esquiadors, perquè tindran més espai de frenada però també per als espectadors. A més, es podrà disposar, ha remarcat, de més desnivell i, per tant, el recorregut podrà guanyar unes deu portes, la qual cosa el farà “més llarg i més atractiu”.



Les obres de construcció de la plataforma i de l’aparcament es troben ara com ara en la primera fase, en què s’està procedint a retirar la terra i la vegetació que posteriorment serà reinstal·lada al final de la construcció. Tal com ha remarcat tant el cap de maquinària d’Ensisa, Sebastià Plaza, com Pujol, els treballs han d’estar finalitzats a l’inici de la temporada 2018-2019 i, per aquest motiu, es treballarà “estiu i hivern” perquè es puguin complir aquests terminis.



Aquestes explicacions davant els mitjans de comunicació les han fet els tres responsables en el marc dels treballs per a la rehomologació de la pista de l'Avet, un tràmit que cal fer cada deu anys en el cas d’instal·lacions tècniques com aquesta. En aquesta verificació no s’inclou la plataforma, ja que cal que els treballs estiguin acabats perquè s’avaluï i, per tant, un cop les obres estiguin acabades s'haurà de fer una nova homologació. Durant aquestes homologacions, es verifica la seguretat de la pista o el desnivell i l’amplada, entre altres aspectes. En l’homologació d’aquest divendres, s’ha comprovat que s’ha guanyat desnivell per al gegant de la Copa d’Europa que se celebrarà l’any que ve, ja que s’han fet canvis en la sortida.