Govern anuncia els talls al trànsit pel pas de la Vuelta a Espanya

Actualitzada 03/08/2017 a les 07:09

Redacció Andorra la Vella

El pas de la Vuelta ciclista a Espanya pel Principat durant les dues etapes dels dies 21 i 22 d’aquest mes provocarà afectacions al trànsit en diverses carreteres del país, segons va informar ahir Govern. Pel que fa a l’etapa amb origen Prada de Conflent (França) i finalització a Andorra la Vella, la circulació quedarà inter­rompuda en els trams afectats de Sant Julià de Lòria (CG-1, CS-130, CS-131), la capital (CS-101) i Escaldes-Engordany (CS-200), a partir de les tres de la tarda fins aproximadament les sis. L’arribada de la caravana publicitària a la frontera hispanoandorrana es preveu a les 15.17 hores i el recorregut d’aquesta es realitzarà en carretera oberta i serà el mateix que el dels corredors, a excepció dels trams de la Rabassa i la Peguera. Mentre que els dies 19, 20 i 21, els aparcaments descoberts del Parc Central, Parc Central 2 i Casadet no estaran operatius a causa de les necessitats d’espai per al muntatge de les infraestructures necessàries de l’arribada i les necessitats d’estacionament dels vehicles de la cursa. Quant a la jornada de dimarts, entre Escaldes-Engordany i Tarragona, van explicar que els horaris complicats seran en un curt període entre les 12.30 i les 13.00 hores, i la via afectada serà la CG-1 a les parròquies centrals i Sant Julià. Tanmateix, el 20, 21 i 22 d’agost els pàrquings a l’aire lliure del Clot d’Emprivat d’Escaldes no estaran disponibles. Finalment, van informar que les previsions podrien veure’s afectades en funció de l’evolució de la prova.