“No ho assimilo”

La judoka Léa Adam assegura que encara no és conscient del bronze que es va penjar al Festival Olímpic de la Joventut

a judoka de 16 anys Léa Adam va ser rebuda ahir a Govern per part de la ministra d’Esports, Olga Gelabert, i el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, després de convertir-se en la primera andorrana a penjar-se una medalla al Festival Olímpic de la Joventut Europea, el cap de setmana passat. “La recepció ha anat molt bé, hem pogut parlar una estona, tot i que estava una mica nerviosa (riu)”, declara l’esportista, que sosté que encara no s’ha adonat del que ha aconseguit: “No m’ho crec ni ho assimilo. Recordo després de fer l’ippon que no sabia si l’havia fet