Thomas Schreiner deixa el MoraBanc després de 5 temporades

El base austríac s'acomiada amb una carta i seguirà a la Lliga Endesa amb el Burgos

Actualitzada 01/08/2017 a les 13:52

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra ha fet públic aquest migdia un comunicat explicant que Thomas Schreiner i l'entitat tricolor separen els seus camins després de cinc temporades (dues a LEB or i tres a l'ACB). La marxa del base austríac, que no tenia contracte, era de preveure tenint en compte les incorporacions que està fent l'entitat durant el mercat de fitxatges i el club ha volgut agrair la professionalitat del jugador i desitjar-li molta sort en la nova etapa que encetarà pròximament.



Schreiner de 30 anys, continuarà a la Lliga Endesa, però a les files del recentment ascendit San Pablo Burgos. Segons el portal digital Gigantes del Basket, ambdues parts han arribat a un acord i només manquen les rúbriques pertinents.





La carta de comiat de l'esportista:



“Hola a tots,

Els que em coneixeu sabeu que no sóc bo amb aquestes coses. Però vull agrair a Morabanc Andorra (Francesc, Joan, Gorka ...) la confiança en mi durant aquests 5 anys i l'oportunitat de venir a Andorra i jugar a l'ACB, la millor lliga nacional d'Europa.



I vull recordar especialment a totes les persones que surten menys als mitjans però que el seu treball és tan important o més: els assistant coaches que m'han ajudat tots aquests anys, Xavi Luque, Paco Vazquez i especialment David Eudal, que fan un gran treball, i han passat hores del seu temps lliure entrenant amb mi i rebotejant meus tirs; el fisio, David De Toro; el Prepa, Miguel Ángel Rodellar; i el delegat, Chechu Bermudo. Gràcies a tots ells!



I finalment, vull agrair a tots els fans i gent d'Andorra: m'heu fet sentir com a casa aquests últims 5 anys!



Fins aviat!”