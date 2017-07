Sebas Gómez deixa de ser jugador de l'FC Andorra

L’FC Andorra continua amb el seu alt ritme de treball per perfilar el projecte de la temporada 2017/2018. Ahir va fer oficial el fitxatge del nou tècnic, Marc Castellsagué, nom que va avançar el Diari en l’edició d’ahir. Prové del Girona B, on era segon entrenador, i tot i tenir 29 anys compta amb un extens currículum en el qual destaquen l’Espanyol o la federació de futbol de Kazakhstan.

La gran sorpresa d’ahir, però, va ser la de la marxa del capità, Sebas Gómez. L’internacional andorrà ha decidit no seguir vestint la samarreta, però es mantindrà vinculat al club fent de