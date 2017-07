S'esperen 200 inscrits per a la 16a Travessa de la Massana i Ordino

Actualitzada 27/07/2017 a les 07:16

La 16a Travessa de la Massana i Ordino se celebrarà el proper diumenge dia 6 d’agost i l’organització espera reunir 200 inscrits repartits en els tres possibles recorreguts i així incrementar en 100 corredors la xifra de l’edició anterior. Aquesta cursa de muntanya perfectament consolidada al país donarà inici i alhora finalitzarà a la plaça del quart del poble d’Anyós, el primer i el segon traçat comptaran amb 16 i 11 quilòmetres de distància, respectivament (sortida a les 08.00 hores) i el tercer de 3’5 (10.30 h) i en aquest és on es podran apreciar novetats idònies per als que participin en família. Al circuit se l’ha batejat amb el nom de les fonts, ja que els esportistes passaran per un total de quatre. La cursa, que anirà per les dues par­ròquies, serà puntuable per a la Copa d’Andorra, no hi ha cap membre de la federació confirmat, però se’ls espera.