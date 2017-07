El MoraBanc Andorra fa oficial el fitxatge de Shurna

El club andorrà ha tancat la incorporació de l'ala-pivot americà per una temporada

Actualitzada 27/07/2017 a les 11:23

Segons ha informat el club, el jugador de 27 anys provinent del Cedevita de Zagreb, John Shurna, vestirà la samarreta del MoraBanc la temporada vinent. El jugador americà ja té experiència a la Lliga Endesa, on va vestir les samarretes del Joventut de Badalona (2012-13) i el València Basket (2015-16), abans d'aterrar a Zagreb on ha jugat l'última campanya compaginant la lliga adriàtica i l'EuroCup.



Des del club es mostren satisfets amb el fitxatge d'un jugador que té un promig de 8'2 punts i 3 rebots per partit. A més, Francesc Solana, director general del MoraBanc Andorra, n'ha destacat la capacitat en llançament exterior i l'experiència que ha acumulat jugant dues competicions amb el seu equip anterior.