Mbappé, al Madrid per 180 milions Kylian Mbappé celebra un gol en un partit anterior amb el Mònaco.

Actualitzada 26/07/2017 a les 07:12

Redacció Madrid

Només té 18 anys i està a punt de convertir-se en el fitxatge més car de la història del futbol. Kylian Mbappé passarà a ser propietat del Reial Madrid la pròxima temporada, segons va anunciar ahir el diari Marca, que assegurava que el club blanc havia arribat a un principi d’acord amb el Mònaco pe fer el traspàs del jove jugador a un preu de 180 milions d’euros. De confirmar-se aquesta xifra, el fitxatge de Paul Pogba pel Manchester United l’estiu passat per 120 milions quedaria en un segon pla i deixaria Mbappé al capdavant de la llista de traspassos més cars. D’aquests 180 milions d’euros, 160 serien fixos, mentre que n’hi hauria 20 en funció d’objectius.

Una vegada es tanquin els detalls de l’acord entre els dos clubs, Mbappé signarà un contracte per sis temporades amb un sou de set milions d’euros nets a l’any, segons afegia Marca. El francès, per la seva part, està desitjant incorporar-se al més aviat possible a l’entitat blanca i no està atret per l’opció que es barallava en què el jugador es quedaria una temporada més al Mònaco en condició de cedit. Mbappé vol emprendre una nova aventura i assolir la complicada fita de fer-se un lloc com a titular en l’atac madrileny, que regna des de fa unes temporades la BBC.

Per altra banda, pel que fa al cas Neymar, al tancament d’aquesta edició s’estava a punt de fer una roda de premsa del PSG paral·lela a una de Gerard Piqué en les quals s’esperaven que es poguessin desvelar més detalls sobre el futur del brasiler i apropar-se a la fi del serial de l’estiu.