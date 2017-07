Alternaran les sessions d’entrenament a l’Estadi Nacional i Comunal

L’Stade Toulousain francès realitza per segon any consecutiu una estada de pretemporada al Principat. El conjunt del Top-14 gal va tenir ahir la primera jornada de treball i alternarà els entrenaments a l’Estadi Comunal, el gimnàs de Caldea i l’Estadi Nacional. Aquesta última instal·lació prendrà més protagonisme que a l’última visita dels francesos, ja que durant aquest curs visitaran més rivals que tenen camps de gespa artificial, com és el cas de l’Oyonnax, primer desplaçament per als de Tolosa i es volen preparar per jugar en aquestes condicions.

L’expedició dels francesos està formada per una seixantena de persones, entre els jugadors