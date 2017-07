La selecció andorrana s'estrena a l'Europeu sub-16 amb una victòria patida contra Albània

La selecció d’Andorra va guanyar ahir a Albània per 55-52 en el seu debut a l’Europeu sub-16 C que es fa al Poliesportiu d’Andorra. Els de Xavi Luque van dominar el partit des de l’inici i van arribar al descans per davant en el marcador (32-18).

Els albanesos van reaccionar a la segona meitat i van posar en perill el triomf dels tricolors amb un parcial a l’últim quart de 6-15, però el matx no es va escapar i el combinat andorrà va sumar la primera victòria. A l’altre partit del grup B, Azerbaidjan va superar Mònaco per 74-63.

Andorra disputa avui