El serial de Neymar segueix centrant la gira del Barça

El jugador brasiler guarda silenci a un acte promocional als EUA

Actualitzada 22/07/2017 a les 07:17

Redacció Nova York

Mentre tot el món del futbol parla d’ell i la seva situació amb la possible marxa al PSG, Neymar sembla no immutar-se. El brasiler va acudir ahir a un acte promocional amb la marca Nike a Manhattan on no va fer cap referència al seu futur. Tot i això, les informacions segueixen apareixent, i la nit de dijous Catalunya Ràdio va informar que els francesos donen el fitxatge per fet en un 95% perquè ja tindrien un acord amb el pare del jugador, i que pagaran els 222 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió. De fet, segons alguns mitjans aquesta operació fins i tot es podria tancar a principis de la propera setmana i no després de la gira americana que l’FC Barcelona farà fins al proper dia 30 de juliol, tal com s’havia especulat en un principi.

Per la seva banda, el lateral del Reial Madrid, Danilo, està a punt de fitxar pel Manchester City de Pep Guardiola per 30 milions d’euros fixos i 5 milions més variables. El defensa va arribar fa dos anys al club blanc procedent de l’Oporto, i signaria per cinc temporades amb el conjunt de Manchester, on competirà amb la titularitat per Kyle Walker, un altre dels fitxatges dels citizens.