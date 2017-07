Barreda colpeja primer

El resident és líder en la categoria de motos, mentre que l’andorrà Cristian España obté la novena plaça després de patir una sortida de pista

El resident Joan Barreda va ser el més ràpid ahir a l’etapa pròleg de la Baja Aragón, puntuable per al Campionat del Món FIM de Bajas, i una de les cites preparatòries per córrer el Ral·li Dakar. El primer contacte amb la prova va constar d’una especial de 9,3 quilòmetres a pistes d’asfalt per les rodalies de la ciutat de Terol, on el pilot de l’equip Monster Energy Honda Team va aconseguir un temps de 5 minuts i 45 segons. El va seguir a la classificació l’espanyol Iván Cervantes, a quasi 6 segons del millor temps, i la tercera plaça