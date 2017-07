La tenista del principat Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se ahir per als quarts de final del Campionat de Ca­talunya sub-13 que s’està duent a terme a Vic, després de derrotar per un marcador de 6 a 2 i 6 a 2 Martina Genís.

La seva rival al duel per accedir a les semifinals serà la cap de sèrie número 1 del torneig, Laura Guberna, que ahir va der­rotar Mercè Torner per un contundent 6 a 1 i 6 a 0, i que és la màxima favorita per endur-se el triomf final a Vic.