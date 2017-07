El Chelsea fitxa Álvaro Morata per 80 milions

Es converteix en el futbolista espanyol més car de la història

Redacció Londres

Álvaro Morata deixarà el Reial Madrid i serà nou futbolista del Chelsea. Els dos clubs van arribar ahir a un acord per 80 milions d’euros que va convertir aquest fitxatge en el més car protagonitzat mai per un futbolista espa-nyol. L’atacant madrileny es convertirà en jugador de l’equip londinenc els pròxims cinc cursos, amb un salari de 9 milions d’euros. L’esportista ja va abandonar ahir la concentració que el club blanc està realitzant a la universitat d’UCLA, a Los Angeles, per volar properament a Londres i passar el reconeixement mèdic amb el seu nou equip.

Per la seva banda, al Barcelona el nom que més sona les últimes hores és Neymar. Tot i que els diversos responsables del club que han fet declaracions asseguren que el brasiler no sortirà del Camp Nou alguns mitjans del seu país han publicat que marxarà al PSG, tal com va dir Esporte Interactivo, que va afirmar que el club francès pagaria els 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió del futbolista i que ell hi estava d’acord. Neymar i la resta de futbolistes del Barça, ja són als Estats Units, on faran la gira americana i jugaran el primer matx diumenge contra la Juventus.