Detingut el president de la Federació espanyola

Actualitzada 19/07/2017 a les 07:06

Redacció Madrid

El president de la Federació espanyola, Ángel María Villar, va ser detingut ahir en el marc de l’operació Soule, ordenada per l’Audiència Nacional. Al president de l’entitat des del 1988 se l’acusa d’administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat documental durant la seva gestió al capdavant de l’ens federatiu. Entre els arrestats també hi ha el seu fill Gorka, director general de la Confederació sud-americana de Futbol, Juan Padrón, vicepresident econòmic de la Federació espanyola i president de la de Tenerife, i Ramón Hernández Baussou, secretari general d’aquesta última institució.

La guàrdia civil va efectuar registres a la seu central de la federació, a Madrid, així com a les seus territorials de Tenerife i Melilla, i va reclamar documentació a les de la Comunitat Valenciana i Ceuta. Entre els fets investigats apareixen l’organització de dos partits amistosos de la selecció espanyola contra Bòsnia i Corea del Sud. Villar va dormir ahir als calabossos de Las Rozas, localitat on està la federació, i està previst que demà declari davant el jutge.

A causa d’aquests fets, la federació va suspendre el sorteig del calendari de la lliga i l’assemblea general previstos per demà.