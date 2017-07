Una infecció al dit posa en dubte la presència d'Albert Llovera a la Baja Aragón

Una infecció en un dit de la mà dreta a causa d’un petit tall o una picada d’un insecte posa en risc la presència d’Albert Llovera a la Baja Aragón, que se celebrarà entre el 21 i el 23 de juliol a la província aragonesa de Terol. L’andorrà va estar ingressat fins ahir a l’institut Guttman de Barcelona per intentar solucionar el problema i ahir mateix va tornar cap al Principat per continuar amb la recuperació per intentar ser a la cita aragonesa.

El corredor andorrà va confirmar fa dues setmanes la seva presència al Dakar del proper any, que arrencarà