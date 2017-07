Cercant el recanvi de 'Gio'

El MoraBanc s’interessa pel jove polonès Przemek Karnowski, que ha jugat amb els Orlando Magic la Summer League de l’NBA

Encara que el MoraBanc Andorra no hagi fet cap fitxatge fins al moment, el director general del club, Francesc Solana, no para de treballar per trobar les peces que conformin un equip interessant en el retorn a la competició europea 22 anys després. Ara per ara, el nombre de fitxes assegurades per a la propera temporada són sis (Andrew Albicy, Oliver Stevic, Beqa Burjanadze, David Jelínek, Guille Colom i David Walker), més la del tècnic, Joan Peñarroya. Cal dir que la de Walker encara no està al cent per cent confirmada perquè té una clàusula de buy­out al contracte per