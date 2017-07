Sergi Roberto va participar els anys 2005 i 2006 al Nike Camp i ahir hi va tornar convertit en una estrella i com un dels reclams principals del campus.

Carles Puyol, Víctor Valdés o Cesc Fàbregas, aquestes van ser algunes de les estrelles que van participar al Nike Camp dels anys 2005 i 2006. Entre els nens que van gaudir de la seva presència hi havia en Sergi de Reus, que juntament amb els amics de la seva ciutat van venir al Principat per participar a l’estada. Ara, 12 anys després, Sergi Roberto no és un dels joves que admira les visites que venen, sinó que ell és un dels ídols per a molts dels que decideixen anar al campus i provoca que els nanos es quedin bocabadats amb