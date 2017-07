Víctor Santos inicia el segon mandat al capdavant de la federació

Actualitzada 11/07/2017 a les 07:10

Redacció Andorra la Vella

Víctor Santos va ser proclamat ahir president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) a l’assemblea general extraordinària que es va dur a terme a l’Estadi Comunal, a Andorra la Vella. El màxim mandatari del futbol del país va ser l’únic candidat a les eleccions, igual que el 2013 per al seu primer mandat, i arrencarà la seva segona legislatura. A més de Santos, la junta directiva també va prendre possessió ahir. Serà un equip dirigent de caire continuista format per nou persones que tindrà les cares noves d’Antonio Colaço i Pere Marsenyach, mentre que en sortiran Miquel Àngel Quiñones, Carles Mora i Jennifer Fernández.

El president de la FAF va explicar quins seran els seus principals projectes durant aquest mandat: “Apostarem pel futbol femení, que va ser de les meves primeres propostes. Fa 4 anys en aquest aspecte les coses no estaven del tot bé, i ara tenim la selecció absoluta i crearem un combinat nacional sub-21 i un sub-19”. I respecte als equips de base, va afegir que “seguirem mimant les seleccions inferiors perquè són el futur i sense la base no serem res”.

El dirigent també es va referir al moment que travessa la selecció andorrana i va dir que “ els resultats no han arribat de casualitat, sinó per la feina que hem fet durant molts anys, i ara comencem a tenir els fruits en tots els àmbits”. Per últim, Santos va assegurar que el duel contra Portugal del 7 d’octubre es disputarà a l’Estadi Nacional tal com estava previst i que no es canviarà la seu.