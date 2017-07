Florentino Pérez presenta oficialment Theo Hernández

Actualitzada 11/07/2017 a les 07:10

Redacció Madrid

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va presentar ahir el primer nou fitxatge oficial del conjunt blanc: el polivalent lateral esquerre Theo Hernández, exmatalasser. La llotja del Santiago Bernabéu es va obrir per segon cop aquest estiu (el primer a passar va ser Jesús Vallejo després de la cessió) amb el jugador acompanyat dels seus familiars. “Estic molt content d’estar en el millor club del món. He vingut aquí per aprendre dels més bons i per guanyar títols”. Per la seva part, el màxim mandatari madridista va declarar que estan “davant d’un esportista jove que ha estat una de les revelacions de la Lliga i de la Copa del Rei i ha demostrat que té projecció per jugar al Madrid”. A més, va afegir que està on volia estar, “el madridisme no oblidarà mai aquest gest”. Finalment, el migcampista encara del Reial Betis i figura de la selecció espanyola sub-21 és a un pas de formar part oficialment del Reial Madrid.