Valtteri Bottas venç a Spielberg i Kvyat provoca l'abandó d'Alonso

El pilot de Fórmula 1 de 27 anys Valtteri Bottas es va imposar ahir al circuit Red Bull Ring de la ciutat d’Spielberg al Gran Premi d’Àustria (novena cita del calendari), després d’encetar la prova des de la pole position amb una sortida al límit del nul, que va ser investigada però sense cap tipus de conseqüència. El finlandès de l’escuderia Mercedes va aconseguir pujar al més alt del podi tot i la insistència del germànic de Ferrari, Sebastian Vettel, qui finalment es va haver de conformar amb una segona plaça que li va servir per seguir liderant el Mundial. El tercer lloc se’l va endur Daniel Ricciardo, de Red Bull Racing, mentre que el company d’equip de Bottas, Lewis Hamilton, només va poder ser quart.

Pel que fa a l’actuació de l’espanyol Fernando Alonso, va abandonar el Gran Premi igual que Carlos Sainz, de Toro Rosso, en aquesta ocasió arran d’un xoc al primer revolt en el qual es van veure embolicats Max Verstappen (Red Bull Racing Team) i Daniil Kvyat, de Toro Rosso. Aquest últim va tenir la culpa de l’incident, ja que va realitzar una arrencada descontrolada i va provocar que Alonso digués per ràdio: “Què ha fet? No pot jugar a bitlles.” Posteriorment, l’asturià va explicar que “ha estat una llàstima el que ha passat, però no és a les nostres mans. Havia començat bé, però ens han ar­ruïnat la carrera”. Quant a la classificació general, Vettel la encapçala amb una puntuació total de 171, seguit de Hamilton, que acumula 151 punts, i Bottas, gràcies al segon triomf del curs, que se situa tercer sumant-ne fins a 136.