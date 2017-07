El MoraBanc també s'interessa per incorporar l'aler eslovè Jaka Blazic

Actualitzada 09/07/2017 a les 07:22

El mercat de fitxatges d’estiu està aquests darrers dies molt actiu quant a noms que surten relacionats amb el MoraBanc Andorra. El darrer és el de Jaka Blazic, que ha jugat les dues darreres temporades a les files del Baskonia, que ha decidit no renovar-lo. La web especialitzada en bàsquet Gigantes va avançar que tant el conjunt del Principat com l’Iberostar Tenerife lluitaven per mantenir l’eslovè a l’ACB. El MoraBanc va confirmar l’interès per Blazic, al qual de moment no se li ha traslladat una oferta formalment, igual que a Brad Oleson, que està esperant a veure si arriba un equip d’Eurolliga interessat.

Per altra banda, la matinada del divendres a ahir David Walker es va estrenar a l’NBA Summer League de Las Vegas amb els Denver Nuggets. Va jugar cinc minuts i va anotar l’únic triple que va intentar. Per la seva part, Nil Brià ha fitxat per l’ICL Manresa.