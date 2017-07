Marc Casal, amb l'objectiu de fer Top-15 a la Buff Epic

El director tècnic de la federació, Carlo Ferrari, mostra la preocupació pels lesionats, sobretot per Ferran Teixidó

El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme Marc Casal disputa avui (09.30 h) a Espot, Lleida, la Buff Epic Trail per primera vegada. Serà la tercera prova per l’andorrà i la cinquena del calendari de la categoria Sky Classic de la Copa del Món. L’organització la defineix com una distància de marató, amb 42 quilòmetres de recorregut tècnic, 3.200 metres de desnivell positiu, un total de 6.400 d’acumulats i el punt més alt a 2.729 metres. Casal actualment ocupa la 9a posició de 103 a la taula general amb 112 punts, mentre que el director tècnic de la federació,